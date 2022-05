Psykolog Frode Thuen: Legger all skyld på konen

Han kaller henne narsissist og hevder det er hennes skyld at han var utro.

For noen år siden begynte min mann å oppføre seg på en for ham utypisk måte. Han virket utilgjengelig og var mye sint. Og han hadde noen episoder der han gikk langt over grensen for akseptabel oppførsel overfor meg i påsyn av våre små barn. Vi begynte i parterapi, og etter hvert fant jeg ut at han hadde vært utro.

Han har ikke uttrykt særlig anger for det som skjedde. I ettertid har han vært opptatt av at jeg må forstå årsaken til at han var utro. Det skyldes stort sett at han ikke har følt seg ønsket i forholdet. Han har vært lite ydmyk når det gjelder å se hvilken smerte oppførselen hans har påført meg, og han virker nærmest besatt av tanken på å få meg til å forstå at det er min feil at han har oppført seg så grenseløst de seneste årene.