Ingvild Tennfjord: Dette er julens sikre vinkjøp

Når tiden begynner å bli knapp, trenger vi smaker som alltid innfrir.

Publisert Publisert Nå nettopp

Er tiden knapp? Det er jo lenge til jul, tenker mange. I et vanlig år ville jeg sagt meg enig. For det er mye man faktisk utretter på en kjapp joggetur gjennom et kjøpesenter i desember. Så lenge du har en plan, næring i baklommen og pustende bekledning, ordner det seg. Men i år er alt annerledes. Minner om at grensehandelen er stengt. Taxfree-salget faller som en sten.

Salgsøkningen på Vinmonopolet var på nær 50 prosent, selv før julesalget. Desember er årets mest hektiske periode. Legger du til avstandskrav, kø, vektere og håndsprit, får du et regnestykke som ikke ser pent ut. Siste liten er nå! Handlelisten til jul og gavetipsene er allerede servert til leserne. Nå gjør vi klar for innspurt. Slå på pulsklokke eller skritteller. Åpne opp glidelåsen på boblejakken. Klar, ferdig, gå!