Det kommer stadig ut sakprosa og skjønnlitteratur som på ulike måter berører familie og samliv. Og med jevne mellomrom vil jeg her i spalten ta for meg nye utgivelser som jeg tror kan være av særlig interesse for leserne.

En slik bok er Går du nå, er du ikke lenger min datter, av den dansk-norske forskeren, forfatteren og feministen Anne Bitsch. Her beskriver hun sin egen oppvekst i Danmark på 1980- og 90-tallet med en alkoholisert, psykisk syk og i perioder voldelig mor. Og en far som utsatte henne for seksuelle overgrep. Ikke minst beskriver og utforsker hun det hun omtaler som berøringsangsten fra omgivelsene: Alle de personene og instansene som visste hvordan hun hadde det, men som aldri grep inn og beskyttet henne. Hvordan kunne de la det skje, er det tilbakevendende spørsmålet gjennom hele boken.