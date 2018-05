Jeg trodde vi skulle spise middag. Men nå står vi her, i et fullstappet smug, og jeg forstår at dette blir en veldig annerledes kveld. Velkommen til Calle Travesía de Laurel! Vi er i byen Logroño. Ett kvartal. Femti barer. Og så mange vidunderlige munnfuller spansk matkultur.

Denne uken vil jeg fortelle deg mer om maten de spiser i Rioja, og kanskje viktigst av alt – hvordan de bruker vinene til. Jeg håper å gjøre deg oppriktig engasjert i noe så enkelt som en artisjokk, og så hadde det vært digg om du ble inspirert til å teste ut nye smaker hjemme. Dessverre har jeg allerede tråkket i salaten.