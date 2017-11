Jeg er en gift mann i slutten av 30-årene, med to barn i skolealder. Min kone og jeg lever et helt normalt liv hvor vi finner på ting hver for oss, eller sammen bare hun og jeg, eller vi er sammen med barna. Så i utgangspunktet er alt bra. Men jeg har alltid vært klar over at vi ikke er «perfect match». Vi har ofte måttet inngå kompromisser, uten at det har skapt problemer.

Den siste tiden har likevel vært trøblete. Ikke fordi vi har kranglet mye eller noe i den retningen, men fordi jeg er blitt mer og mer usikker på henne og på hva hun egentlig føler for meg.