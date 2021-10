Hun var dyre­verner og jakt­motstander. Nå sitter hun i skogen med ladd rifle. Det er så tidlig på morgenen at det ennå er natt. Et dyr rauter høyt like ved oss. – Jeg hadde aldri turt å stå her om ikke du var med, sier jeger Marion Olsen (40).

Marion Olsen (40) legger snusen under leppen. Hun er klar for en natt i naturen. Vi sitter i et jakttårn noen meter over bakken på østsiden av Askøy. Tårnet er for voksne, men ser litt ut som en forseggjort trehytte for barn: Trangt og ukomfortabelt med stige opp og tak over hodet. Vi skuer ut over en åpen glenne. Børsa ligger over kanten. Her håper vi at det skal komme en hjort spankulerende.

Men først litt candy crush, sier Olsen.