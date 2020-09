Christine Koht i ny bok: – Kokainen fikk meg til å føle meg kul og interessant

I offentligheten var hun den morsomme og elleville Christine Koht. Bak fasaden var hun så rusavhengig at hun holdt på å dø.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Du må holde blomsterpotten Joachim. jeg er nemlig bjørnesterk. Hører dere? Bjørnesterk er jeg! Sier Christine Koht. Foto: Paal Audestad

– Er det sånn at jeg vil ha deg mer enn du vil ha meg, Joachim?

– Ikke nå. Men i begynnelsen var det sånn.

I et lite rødt trehus i Tønsberg sitter Christine Koht og Joachim Førsund. Christine er den vi kjente som ellevill og sprø. Hun med den fargerike sminken, som viste frem puppene og tøyset med å være lesbisk.

Helt til hun fikk kreft med spredning og nesten døde.

Joachim er journalisten som fulgte henne med båndopptaker da hun ble syk. Som satt ved sengen hennes på Radiumhospitalet og laget den prisbelønte podkasten Koht vil leve for A-magasinet – om den folkekjære komikerens kamp mot døden.

Og det var der, i de nære samtalene på sykehuset, at Christine åpnet seg for Joachim og fortalte om livet hun hadde levd før hun ble syk.

Ikke det hun har delt så mange ganger i sceneshowene eller på TV. Men det hun aldri hadde snakket om fordi hun skammet seg.

Rusavhengigheten. Kokainen som nesten tok livet av henne. Oppveksten med en alkoholisert far. Slemme og dumme ting hun har gjort mot folk hun er glad i, i perioder der hun var så manisk at hun mistet kontrollen over egen dømmekraft.

Det var sånn de ble venner. Hun snakket, og han lyttet.

Så fikk Christine en idé: Hva om du skriver biografien min?