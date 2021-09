Alt skjer rundt en stor, tropisk hage under glasstak. Her drikker seniorene champagne. De spiller boule i T-skjorte året rundt. Møt «sistegangskjøperne»: oppegående eldre med teft for det gode liv.

Aldri regn, aldri kaldt. Møt seniorene som har rigget seg for «all inclusive»-alderdom.

Drømmer du om å bo med venner når du blir eldre? Med yoga, vin, vertinne og lege? Flytt selv før andre flytter deg, råder boligekspertene.

I Bovieraen regner det aldri. Det er aldri for kaldt. Aldri for varmt. Du trenger ikke måke snø og heller ikke klippe plenen. Men litt sosial bør du være. For under byggets enorme glasstak, mellom 1600 eksotiske planter, palmer og bananer, kan du tusle rundt i slippers og hawaiiskjorte året rundt. Da møter du naboer. De er dine nye venner. De har alle grått hår.

«Livet kommer att påminna om det på franska rivieraen», lover reklamen. Jo da, med litt god vilje kan nok den drivhuslignende glassboblen for folk over 55 år minne litt om området ved Middelhavet. På den annen side er det også ganske tydelig at vi er på et jorde utenfor den litt kjedelige, svenske småbyen Vänersborg et sted i Västra Götaland.