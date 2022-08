Du trenger ikke stor hage for å plante et tre. Det holder med en krukke.

Slik lykkes du med trær i hagen.

Like etter at pandemien brøt ut, anbefalte islandske myndigheter befolkningen å klemme et tre for å hente trøst. I Japan er skogbading blitt et fenomen. Du kan gjerne smile av det, men ikke undervurder hva trær kan gjøre med både deg og uterommet ditt.



Har du unngått å plante trær fordi du er redd for at de skal vokse seg for store? Ikke noe problem, det kan du kontrollere så lenge du beskjærer treet helt fra det er lite.