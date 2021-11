Dette er noe av det sunneste du kan spise. Det er det flere grunner til. Nesten alle de store sivilisasjonene er bygget på små, energirike frø fra gress – altså korn.

Hadde vi ikke hatt korn her i verden, hadde vi ikke hatt det vi kaller et moderne samfunn. Hvete øst i Middelhavet, teff sør i Etiopia, ris lenger øst og mais i Amerika ga energi til store sivilaksjoner. Av disse kornslagene ble det utviklet pasta, brød, dumplings, salater, kjeks og så videre. Og de la grunnlaget for en enorm befolkningsvekst. Ingen tidligere råvarer hadde levert like mye energi pr. time arbeidsinnsats eller pr. kvadratmeter jord. Våre forfedre knuste kornet og kokte det lenge i mye vann. På den måten fikk de hentet mest mulig energi ut av minst mulig.

Her oppe i nord var det ikke de gjeveste sortene som vokste best, men det kornslaget som ble mest brukt til dyrefôr lenger sør: havre. Den med bjeller på. Havre stortrives i kaldt vær med skrinn jord, men matmessig var den ikke god til stort mer enn nettopp velling.