Denne hundevalpen er 18.000 år gammel

Global oppvarming har gitt oss hulebjørner med pels, døde hvalfangere fra 1650-tallet, vikingskatter og en spade som er 650 år eldre enn Gokstadskipet.

Fortidsforskerne storkoser seg – med bismak. Og klimaforskerne gråter.

Smeltingen av isbreer og havis nærmer seg nemlig vippepunkter der det er for sent å stoppe. Over hele den nordlige halvkule slipper permafrosten taket. Det er permafrost når temperaturen i bakken ikke overstiger null grader to år etter hverandre. På Svalbard er det målt oppvarming i permafrosten helt ned til 80 meter under bakken. Permafrosten dekker 24 prosent av den nordlige halvkule.