Blakk etter ferien?

Hold ut ... Her er seks viner under 150 kroner som får sommergløden til å holde litt lenger.

Ingvild Tennfjord

Egentlig skulle jeg skrive om den dyre sommeren. Prisene som stiger på absolutt alt og penger som forsvant. Jeg pleier være litt mutt denne første uken etter sommerferien. Planen var derfor å ergre meg over vanskelighetene med å finne gode, men samtidig rimelige smaker. Planen er avlyst! For nå har jeg funnet seks knallgode viner til deg. Og – jeg har gravd frem teori jeg gleder meg til å dele. Her kommer en hyllest til arbeidshestene!

Stjernene klarer seg alltid.

Slik er det også i vinens verden. Selv i krevende økonomiske tider, får de mest berømte distriktene best betalt. Druesortene hele verden etterspør, selger, også i krevende årganger. Men vet du hvem som sjeldent blir trukket frem i rampelyset?

Arbeidshestene. Sliterne. Volum-skaperne. Druen airén tror jeg aldri er blitt nevnt i denne spalten før. Jeg tipper få av leserne engang har hørt om den. Likevel er den så utbredt i Spania, at den dekker nær en fjerdedel av alt plantet vin-areal.

Hvordan er det mulig?

Fordi den ikke er en stjerne. Airén er altså en lys drue, men blir ofte blandet med den mørke og smaksrike tempranillo, for å mykne vinen noe. Har du drukket diffus og billig hvitvin i Spania? Ofte servert i mugge eller fra tapp? Da er sjansen stor for at råmaterialet nettopp er aíren. Den britiske vinanmelderen Jancis Robinson skrev drepende: It is difficult to see why anyone would want to plant this variety outside Spain.

