Hun trodde hun giftet seg med drømmemannen. Nå er hun usikker.

Han forlanger at hun skal dele hans meninger, og understreker at han er overhode for både dine og mine barn og barnebarn.

Jeg er en kvinne i midten av 60-årene, gift for andre gang med det jeg trodde var verdens beste mann. Og det var mange som gjerne skulle vært hans kjæreste eller kone. Han var virkelig drømmemannen, på alle måter! Men etter hvert som årene har gått, kjenner jeg ham nesten ikke igjen.

Første gangen jeg kvakk, var da vi flyttet sammen for en god del år siden. Da ble det tydelig at han hadde helt andre forventninger til mine barn, enn til sine egne. Samme greien har det vært med barnebarn på hver vår side, med ulike regler for hans barnebarn og mine.