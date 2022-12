Vinskolen: Klar desember

Trenden er tydelig. Flere velger alkoholfritt på festen.

Hun er frustrert, kvinnen som skrev brevet jeg holder i hånden. I selskap, på besøk hos sine voksne barn og på restauranter erfarer hun stadig det samme: «Et evig mas om å la bilen stå, slik at jeg kan nyte et glass». Det er særlig én setning i brevet hennes som biter seg fast:

«Jeg opplever at folk som er opptatt av vin, har vanskelig for å skjønne at det er fullt mulig å leve et fullverdig liv uten den interessen.»

Aj, den sved litt. Plutselig husker jeg middager der samtalen nok en gang har sporet inn på vin, og blitt der. Sekstiåringen som insisterte på å skjenke noen tjueåringer – som tydelig takket nei. Før tenkte jeg ikke over at jobbsamlinger ble kalt «fredagspils». Noe som i realiteten er et ekskluderende tiltak.

I Norge har vi sett dramatiske endringer i drikkemønsteret de siste tjue årene. Vi bruker alkohol på en annen måte. Tallene viser at vi ikke nødvendigvis drikker mer. Kanskje var det uansett lurt å skru ned på helgefylla, og heller oftere drikke vin til maten. Men uansett hvordan vi vrir og vender på det, er arenaene med alkohol blitt stadig flere. Vinkurs tilbys på hvert nes i landet, kjennes det som.

