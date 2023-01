Matskolen: Nødproviant

Tørrfisk er alvorlige greier.

Henrik J. Henriksen

Jeg har i mange år hatt tørrfisk hengende på terrassen. Ungene tenkte ikke over det, før forskremte venner, oppvokst i Oslo sentrum, tilkjennega en viss frykt for det tørre fiskeliket. «Den representerer velstand», forklarte jeg. «Den betyr at vi har ålreit med penger til mat og sånn. Det er når den er borte, at dere bør bekymre dere.»

Tørrfisken holder seg nesten evig, tror jeg. Den holder stand mot regn og frost. Fugler og skadedyr holder seg langt unna. Fisken er bare tilsatt tid og kald, fuktig vind. Det har den fått i Lofoten. Der er det perfekt klima for tørking av stor fisk. Og nettopp sakte tørking og null salt gjør den udødelig. For salt kan både trekke væske ut av en råvare og trekke vann til seg.

