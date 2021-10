La meg introdusere deg for to verdensberømte druer

Tempranillo og chardonnay. Vi skal bokstavelig talt stige i gradene for å bli kjent med dem.

– Alt går i grisen, sa han fleipete.

Han var i full sving med å snakke seg selv ned. I likhet med mange andre, svevet han i den villfarelse at han som nybegynner ikke kan merke kvalitet. La meg slå det fast først som sist: Du kan kjenne forskjell. Du er sensitiv nok til å kjenne stigning i kvalitet. Men du må bare slutte å tenke for dårlig om deg selv. Ukens øvelse er en litt deiligere variant av leken «Tre på rad». Inviter noen venner. Still opp tre glass til hver gjest. Sensitivitetstreningen er i gang.