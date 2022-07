Flere norske sommerskisentre må jukse for å holde driften i gang

Mye kommer for dagen når isen under Galdhøpiggen smelter bort.

Plutselig en dag lå den der, Norges eldste sko. Den hadde vært bortgjemt i mer enn 3000 år. Med bresmeltingens avduking av skoen i 2006 begynte også en idé å gro.

– Én ting er at det er Norges eldste sko. Men det er et unikt vitnesbyrd om at «nå skjer det ting», når så gamle ting kommer ut av isen igjen, sier Dag Inge Bakke, som driver istunnelen Klimapark 2469.