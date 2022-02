De beste vinene til vegetarmat

Glad i grønnsaker? Da kan det være litt vanskeligere å treffe rett med vinene til maten. Heldigvis unngår du fallgruvene om du leser dette.

Innimellom gnager den meg: Følelsen av at våre tradisjonelle tips til mat- og vinkombinasjoner ikke helt henger med i tiden. Jeg har nevnt det for deg før, at klassisk teori på feltet er rettet inn mot det franske kjøkkenet.

Der står råvaren, og gjerne en proteinkilde, i sentrum. Skal du ha vin til storfe, svin, fisk eller vilt? Så hva med alle dem som ikke spiser kjøtt eller fisk?