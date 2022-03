Porno-Hagen gjorde en fotballklubb til hovedarving. Men ikke alle ville ha takket ja til pengene.

I romjulen mottar han e-post fra en svensk bobestyrer.

«Passer det at vi tar en prat på telefon over nyttår?»

Daglig leder i Skeid Fotball, Daniel Holmeide Strand, er hjemme på Sunnmøre i juleferien. Men tankene er et annet sted etter at han har lest e-posten. Han blir gående og vente. Før landskoden +46 lyser opp på displayet en dag i januar i fjor.