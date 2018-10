Er det ikke rart med tid? Noen ganger de siste årene har antallet viner kjentes så enormt. Deadliner nesten truende nære. Men nå, når vi feirer Vinspaltens femårsdag, kjennes det som om tiden var elastisk hele tiden. Fem år. Spalten har forandret seg. Jeg har forandret meg. Men i år tenkte jeg å minne deg på hvor mye leserne også har endret sine vaner.

Progresjon skjer ofte umerkelig, helt til du får en håndfast milepæl å sammenligne fremgangen din med. Klarer du å huske smakene du valgte for fem år siden? Luktet du bevisst? Utfordret du deg selv? Jeg har gravd meg ned i tallene for å hjelpe på hukommelsen din. Å endre kjøpsvaner er en sirupsseig materie. Men i år, kjære lesere, har dere virkelig overgått dere selv. Markedet beveger seg. Du er i utvikling. Her er tre hovedtrender jeg ser hos leserne mine.