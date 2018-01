Noen ganger blir et liv snudd opp ned på sekunder. Andreas Christopheros fra Cornwall jobbet hjemme da dørklokken ringte en desemberettermiddag i 2014. 29-åringen trodde det var et bud som skulle levere julegaver og åpnet døren. Men den kraftige mannen i 40-årene som sto utenfor, hadde andre intensjoner.

«This is for you, mate!», sa han og kastet et beger med svovelsyre i ansiktet på familiefaren.