Vinskolen: Fest med store og små flasker

Egentlig kan jeg bare tre partytriks. Denne uken får du lære to av dem.

Ingvild Tennfjord

Det hender fremdeles at jeg stepper på fest. Det er rart med de tingene du lærte i formative år. Men har du én gang vært steppende reinsdyr i musikalen «Putti Plutti Pott», så er det nærmest umulig å avlære det igjen.

Fremdeles er det sånn at når jeg hører sangen «Hei hå, nå er det jul igjen», så begynner hjernen min automatisk å telle opp til en slags imaginær entre på en scene. Fem, seks, syv, ått ... og shuffle, shuffle, turn and twist. Steppingen er mildt sagt rusten, men vekker fremdeles begeistring i lukkede lag.

Er ikke det selve formålet med slike partytriks? At noe uventet skjer, som fungerer som en liten motor i allerede oppadstigende stemning. Her er to andre triks jeg jevnlig bruker, noe enklere å lære enn stepping.

Ta med en stor flaske!

En vanlig vinflaske inneholder 75 centiliter. Dobbeltflaske med 150 centiliter, kaller vi en magnum. Som regel er det bare disse to, samt halvflasken med 37 centiliter, folk kjenner til. Men egentlig har du et vell å velge blant. Dobbelmagnum? Eller en svær rugg som rommer 15 liter?

Denne uken har jeg valgt å fokusere på flasker i varierende størrelser. Nylig forsvant en venninne på julebord med en bitte liten bobleflaske, som akkurat passet i partyvesken. Hun ville nyte to små glass på festen og samtidig være klar for pepperkakebaking neste morgen.

Velg størrelse som passer dine behov. Bare vit at valgmulighetene finnes. Denne uken har jeg plukket ut to småflasker til deg.

Feirer du alene? Ønsker du å holde konsumet nede? Da passer disse perfekt. Matvennlige er de også. Selvsagt måtte to magnumflasker også med. Gled deg til gledesutbruddene når du trekker frem dem.

