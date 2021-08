De hevder de har sosial angst. Men oppførselen tyder på noe annet.

Jeg har møtt to eller tre personer de siste årene, som sier de har sosial angst. Om de har fått stilt diagnosen av noen profesjonelle, eller bare har diagnostisert seg selv, vet jeg ikke. Jeg har i hvert fall lest litt om sosial angst og forstår at det er et bredt spekter av alvorlighetsgrad og plager.

Det som likevel har overrasket meg litt med dem jeg har møtt, er hvor utrolig krevende og slitsomme de er å omgås. Dette har dessverre ført til at jeg har måttet ta litt avstand. Og det er jo trist når man vet at de i utgangspunktet sliter.