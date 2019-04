Innimellom, når katastrofetanker bygger seg opp, pleier jeg å berolige meg selv med forskningsrapportene fra Nova. Ungdommene som snart overtar stafettpinnen går mindre på fylla. De trener mer. Snakker fint med sin far og mor. Stjeler mindre og unngår kvalm. Og ja, vi vet at denne medaljen også har en bakside, der prestasjonsjag og perfeksjonspress også skal med i likningen. Men alt i alt må vi kunne si: Dette lover godt. Denne våren skal nye ungdommer ta steget over i den voksne verden. Er det ikke da en god idé at vi voksne plukker opp noen triks fra dem og velger alkoholfritt oftere? Da er du ikke bare med på å sette konfirmanten i sentrum. Du tar del i en stadig sterkere trend i Norge.

– Den økte interessen for alkoholfri drikke er svært synlig i salgstallene våre, sier Ann Kristin Bakkeng. Hun leder forretningsutvikling i Vinmonopolet og er den med mest kunnskap om hva som befinner seg i alkoholfri-hyllene.