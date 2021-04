– Dette er moden hvitvin til hurra-pris

Hvordan kunne jeg la være å skrive om et så sentralt og klassisk område så lenge? Det er på høy tid med dypdykk i Chablis.

Min opprinnelige arbeidsplan om vin til ost er vraket. For når skrev jeg sist til deg om Chablis? I 2016! Hva tenkte jeg på? Hvordan kunne jeg hoppe bukk over et så kvalitetstungt område? Så her kommer det mye informasjon på begrenset plass. For skal du forstå Chablis, må du også kjenne til hierarki, kalk og perfekte solforhold. La oss gå i gang.

Chablis er en søvnig, liten landsby halvannen times kjøretur sør for Paris. Den er så pittoresk at det er vittig. Små, skjeve steinhus. Kirken Saint Martin, med klokker som klinger. Franskmenn med baguetter under armen. Den lille elven Serein, som renner under små broer og hengende piletrær. Hvitvinene herfra er alle laget på samme drue – chardonnay. Likevel er smaksforskjellene enorme.