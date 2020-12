Ikke bruk prosecco til julemat – velg heller denne!

Det hjelper ikke å få eksperttips om du ikke forstår dem. I denne spalten har jeg komprimert alt du trenger å vite om vin til julemat.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Det begynner i siste halvdel av november. Antall henvendelser går dramatisk opp. Utfordringen nå er at de kommer i så mange kanaler og til alle døgnets tider. Merkelig nok er jeg begynt å synes det er koselig. For jeg ser mønsteret i dem.

Hører liksom anspentheten og de høye skuldrene. Alle leserne som ligger bakpå eller har glemt julegaven til svigermor. Var det vi som skulle fikse drikke til julemiddagen? Samlet sett kumulerer alt i dette ene ropet om hjelp: Har du drikketips til ribbe?

Jeg kan gi deg drikketips til ribbe. Men jeg har lyst til å gi deg noe mye mer verdifullt, nemlig en forståelse av hvorfor jeg anbefaler akkurat disse smakene. Mat og vin i kombinasjon på to minutter? Here we go.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.