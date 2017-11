Hvert år setter en gjennomsnittlig norsk kjernefamilie til livs 13 flasker tomatketchup. Annethvert sekund selges det en ny flaske her i landet. Hver dag. Døgnet rundt. Ikke alle er like begeistret over utviklingen. Restauranteier Jan Vardøen beskriver tomatketchup som djevelens sæd.

– Jeg har et meget anstrengt forhold til ketchup. Jeg vil ikke ha det i huset. Som kokk, føler jeg den maskerer alt man jobber med, forklarer gründeren.