justin jin Da faren hans ble kreftsyk, måtte journalist Justin Jin trenge gjennom Kinas mur av smitteverntiltak. Fire koronatester. To ukers karantene. Fullt verneutstyr og sterilisering av kloakken. Kina gjør alt for å holde pandemien ute.

Den kinesiske mur

Jeg er i Brussel da telefonen ringer. Det er broren min i Shanghai. Han sier at far har fått kreft, og at jeg må komme dit raskt for å være med å ta noen avgjørelser om behandlingen.

Men verden er oppslukt av en pandemi, og jeg befinner meg på et kontinent med så mye smitte at landene her topper Kinas liste over uønskede besøkende. Det er november 2020.