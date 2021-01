Han ville begynne å like å gå på ski. Han satte av 50 dager og dro ut.

Drømmer du om å dra på skiekspedisjon, men synes Grønland på langs blir for drøyt? Den norske fjellheimen gir deg alt du trenger.

De fleste som legger ut på langtur i vinterfjellet, gjør det fordi de har lyst. For Aleksander Gamme (44) var det stikk motsatt. Han hadde innsett at vintermånedene var blitt en ren transportetappe mot våren, og at barndommens glede over snø og vinter var borte. Det ga næring til en uvanlig plan:

– Jeg ville finne ut om jeg kunne begynne å like å gå på ski hvis jeg bare gjorde det lenge nok, forteller Gamme.