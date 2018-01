Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg blir veldig lei meg når jeg leser alle innleggene som handler om sex i parforhold. Enten får man for lite sex, eller så får man ikke lov til å utforske seksualiteten, eller så føler man at partneren maser hele tiden. Like lei meg blir jeg av svarene de får. Det råder tilsynelatende en idé om at seksualitet er noe som kun kan oppstå og foregå mellom to parter, og at man har et slags felles eierskap til seksualiteten så lenge man har valgt å være i et partnerskap.