Kjæresten vil ikke klemme eller kysse henne

Hun har sex med samboeren for å gjøre ham glad. I håp om å få en klem og litt ros.

Jeg lever sammen med en mann som jeg i begynnelsen var veldig forelsket i, men som tidlig fikk meg til å stusse over min egen posisjon i forholdet. Han liker å være «sjef», og jeg har lett for å underkaste meg. Jeg burde kanskje reagert på dette hierarkiet før vi kjøpte felles bolig og lagde en sammensatt familie med dine og mine barn.

Men jeg hadde vært alene i noen år, og jeg følte meg både lettet, heldig og takknemlig over at noen i det hele tatt ville ha meg. At han i tillegg var kjekk og delte flere av mine interesser, overbeviste meg om at det var True Love.