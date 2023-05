Vinskolen: Handlelisten til 17. mai

Her er den. Håper du får en riktig vellykket feiring av nasjonaldagen.



Så snart kalenderen sier mai, begynner jeg kjenne dragningen. Jeg må hjem til Bergen på 17. mai. Ikke et vondt ord om Oslo, altså. Men jeg synes ikke hovedstaden feirer nasjonaldagen inderlig nok. Voksne menn bærer bunad med unnskyldende smil. Applausen kjennes litt tam. Hyllesten av korpsene, som trasker mil etter mil for å glede oss, er for høflig. Jeg vil ha trampeklapp, jubel og hurrarop. Forventning i brystet. Tårer i øyekroken. Gnagsår på hælene. Tidsforvirring og hjertelige møter med fullstendig fremmede folk på gaten.

Derfor er det en sann fryd å sette sammen handlelisten til 17. mai. Jeg har kost meg og håndplukket viner til deg.

Inneklemte fridager.

Optimistiske tidsplaner, og faktum er at du antakelig ikke har sjekket om bunaden passer, poden har finsko og hvor i huleste var det vi hadde pakket ned flaggene? Å handle inn drikkevarer i god tid kommer langt ned på listen for de aller fleste av dere, tipper jeg. Jeg mener ikke å stresse deg. Mitt beskjedne bidrag kan likevel være å hjelpe deg gjøre motbakkene litt slakere og tidspresset litt mildere. Bestill nå. Beregn tid. Her er hva jeg har tenkt rundt handlelisten:

Bobler!

Ingen nasjonaldag uten. På listen min finner du ikke mindre enn fire å velge blant. Min erfaring er at det utvilsomt går mest bobler, hvitvin og alkoholfritt på feiringer som dette.

Først ut er en håndfast Champagne. Passer til «Ja, vi elsker», samlingsstund og høytid. Når kaoset først er i gang, ville jeg utvilsomt gått over til rimeligere varianter. Jo flere fløyter som blåser inn i øret ditt, desto mindre overskudd til å sette pris på de fine nyanseforskjellene du faktisk betaler ekstra for. Alkoholfrie bobler som faktisk smaker som vin? Check! Crémant som også passer til koldtbord og pølser i brød? Fikset!

Men det åpenbare valget til 17. mai, tror jeg faktisk skremmende mange av dere ikke engang tenker på: Klart vi skal ha sider! I Norge har vi tilgang til frukt og bær i verdensklasse. Våre fortrinn er den lange vekstsesongen. En lang, lys og mild sommer gir frukten nok tid til å utvikle mange lag av duft og smak. Ikke bare gir det fine nyanser og autentiske smaker. Slik utvikles også hva vi kaller kompleksitet.

Oftest, når vi snakker om komplekse viner, mener vi at de lukter og smaker av mange forskjellige ting. Men husk, kompleksitet er også at drikken i glasset ditt gir et helhetlig og nyansert bilde av én enkelt ting. Smaker det som å sette tennene i et syrlig norsk eple? Kan du formelig kjenne fruktsaften som renner nedover kjakene dine? Kan du snuse duften av kjernehus og eplestilk? Kompleksitet, kjære leser.

Vin som passer til alt

Sist, men ikke minst: En boks rødvin som passer til alt, fra grillmat og vårruller til svigermors tradisjonelle koldtbord. Helt enkelt er det ikke. Vi trenger en saftig rødvin, som ikke har for mye snerp. Som er tydelig, uten å overdøve. Valget falt på en herlig barbera fra Piemonte. Vil du gjøre det enda litt enklere å lykkes? Velg hvitvin eller bobler. Sånn – da er vi nesten i mål.

Har du husket å finne frem flaggene?

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.