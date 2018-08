Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Bortsett fra i de turbulente 20-årene har jeg hatt et godt og nært forhold til begge foreldrene mine. Eller jeg trodde vi hadde det. Inntil jeg for en tid siden fikk høre at min far skal ha forgrepet seg på datteren til noen tidligere familievenner. Hun var bare et barn da det skal ha skjedd.