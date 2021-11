«Han bare sitter der og gamer og gamer!»

Å sette grenser er vanskelig nok for voksne. For barn er det umulig.

Hvor mye er for mye, hvor mye er for lite, og hvor mye er akkurat passe? Mange av oss vil måtte medgi at grensesettingens edle kunst er vanskelig nok hvis du er voksen. Hvis du er et barn, er den umulig. Den danske familieterapeuten Jesper Juul pleide å si at barn ber om mer enn de trenger, det er derfor vi ikke må si ja til alt de ønsker seg. Og kanskje er nettopp dette et av barndommens viktigste prosjekter: Å lære seg å kjenne sine egne behov, vite hva man trenger når, ta til seg det som er bra for en og si nei takk til det som er dårlig. Men veien til å mestre denne kunsten, er lang.

Jeg treffer Anders, som har sin 11-årige gutt boende hos seg annenhver uke. Stig bringer mye liv, glede og forventning inn i livet til faren. Men også bekymring.