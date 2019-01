Ikke før har du rukket å summe deg etter juleferien, før vi er i gang igjen. I januar kommer hele 49 nye varer i hyllene på Vinmonopolet. Da har jeg ikke engang regnet med det store bestillingsutvalget du også har tilgang til. Der venter vi 815 nykommere. Slike nyhetsslipp opptar naturlig nok oss vinanmeldere. Tilbyderne blir stadig flere. Markedet nærmest flommer over av smaker. Men det stopper ikke der. Om åtte uker er vi i gang igjen. Nytt nyhetsslipp. Nye varer og vurderinger. Måned etter måned. År etter år.

Det er et privilegium å få leve så tett på utviklingen. Fascinerende å se hvilke nykommere som overlever den brutale konkurransen og hvilke som raskt forsvinner ut. Nye land og regioner seiler opp som publikumsfavoritter. Trender kommer og går. Så fascinerende er det faktisk, at jeg må erkjenne det er lett å bli nærsynt. Vi anmeldere skriver mye om nyhetene. De styrer kalenderne våre. Men ikke for leserne. Jeg opplever svært sjeldent at publikum venter i spenning på et nyhetsslipp. Ofte registreres det knapt. De fleste jeg kjenner har sine favoritter, som de velger igjen og igjen. Viner som selger jevnt og godt gjennom årene, ofte uten en eneste omtale.