Det gir ikke mat. Har ingen blomster. Kan knapt kalles lettstelt. Hvorfor tyter gressplenen frem overalt?

Hvorfor skal «alle» i Norge ha gressplen?

Noen lukter har farge. Lukten av nyslått gressplen er sommerlig, frisk og umiskjennelig grønn. Det er duften av fritid og lek, ballspill og krokket, grilling i hagen og sommerens første forsøk på å slå hjul.

For Melker Bengtsson var det også lukten av den gamle 20-kronerseddelen. Han var kanskje syv år da han fikk i oppgave å klippe familiens gressplen. Så ble han voksen, fikk hus med hage og oppdaget at han ikke bare liker plenklipperjobben han tidligere tok seg betalt for. Han elsker den.