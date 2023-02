Psykolog Frode Thuen: Blir ikke enige om hvor de skal bo

Nå bor de i hans hjemby, men konen vil flytte familien til sitt hjemsted.

Jeg er en gift mann i midten av 40-årene, med tre barn i skolealder. Vi bor i en mellomstor by med mange muligheter, hvor jeg vokste opp. Det å bo her var egentlig ment som en midlertidig løsning, men nå har vi bodd her i snart åtte år og trives godt. Barna har gode venner i nabolaget og på skolen, er med på fritidsaktiviteter. Vi voksne trives godt både i jobbene våre og i huset vi bor i. Vi har venner og familie i umiddelbar nærhet, og begge har gode jobber med god lønn. Vi har i det store og hele få bekymringer, og dette er vi enige om. Vi har det også godt som par.

Men i det siste har konen mi ytret et ønske om å på sikt flytte til hennes hjemby, helst i løpet av de neste årene. Vi voksne har enkelte venner der, og barna har besteforeldre der. Dette er blitt en svært betent sak for oss, for jeg ønsker ikke å rive opp det gode livet vi har for å prøve lykken i hennes hjemby, som er en dagstur unna her hvor vi nå bor.

Jeg er bekymret for om det kan være uheldig for barna å bytte by. Jeg er også bekymret for hvordan det kan gå utover oss som par, men hun ønsker å kunne bo nærmere sine foreldre. Det ønsker for så vidt jeg også (i nærheten av mine, altså), og vi har nok et noe nærere forhold til både venner og familie her hvor vi bor nå.

