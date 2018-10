Stemningen var ikke optimal. Jeg må kunne si såpass. I fem dager hadde jeg vært på reise. Allerede i yttergangen skjønte jeg at mannen min ikke hadde hatt det helt lett som administrerende direktør hjemme. Ungenes søppel-sorteringseksperiment lå utover gulvet. Minstejenta hadde dratt ut hvert klesplagg fra skapet sitt. Storebror spilte Uno over to etasjer.

Og mannen min – han hadde kollapset på sofaen. Min bærebjelke. Selve grunnfjellet som gjør at jeg kan turnere landet rundt med vinbok og vinkurs og Gud vet hva. Har romantikken egentlig en sjanse mot tsunamien av hverdager? Jeg trengte en plan. Og jeg trengte den fort. Her er triksene som fungerer som gaffa-teip i ethvert kjærlighetsforhold.