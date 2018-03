– Do you trust me?

Nå skal vi to gjøre et lite tankeeksperiment. Husker du filmen Titanic? Jeg er jeg Jack, og du er Rose. Vindmaskinen er på, og jeg har akkurat bedt deg klatre opp på rekkverket. Du famler med ustødige skritt. Snart skal jeg be deg slippe tak i rekkverket. Det vil kjennes som å fly. Men aller først må du stole på meg. Do you trust me?