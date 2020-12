Familieterapeuten forklarer: Tre ting kan påvirke barnets søvn

Visst kan det føles håpløst når barnet ikke får sove. Men det finnes råd.

Hedvig Montgomery er psykolog og familieterapeut

Det er så mange ting som kan påvirke søvnen til et barn. Ting som skjer i livet, tenner som skal frem, nye ord som er i ferd med å formes i hjernen. Selvsagt blir søvnen også påvirket av noe så stort som en ny søster eller bror. For foreldre som nettopp har fått et nytt barn, velkomment og etterlengtet, kan det kjennes helt overveldende når eldstemann tar ut søskensjalusien om natten.

Paret som kommer til meg, er fortvilet over treåringen. Hun er vanskelig å legge og våkner hver eneste natt. Og nå er det kommet en baby i huset, en som også trenger mamma. Hvordan skal de løse kabalen med både ny baby, en treåring som er full av vilje, og et foreldre- og kjærestepar som gjerne vil ha i hvert fall litt tid sammen?