Psykolog Frode Thuen: Hun savner raushet hos menn

(A-magasinet:) Hvor er mannsrollen på vei, spør en kvinne. Hun er lei av likestilling og mangel på raushet.

Frode Thuen

«Du kan jo bare vippse». Disse ordene har jeg hørt litt for ofte fra menn. Det heter visst likestilling, men jeg er drittlei.

Biologien holder ikke tritt med sivilisasjonen. For kvinner gjelder urinstinktet om at en mann må ta vare på henne og hennes barn. Menn, derimot, ser etter tegn på fertilitet hos kvinner. Mye annet er selvsagt også viktig, vi er jo ikke dyr. Men en viss huleboertiltrekning må det være for at det skal bli romantikk. Like fullt har vi fått en norm om at hun spanderer, eller at man deler 50/50. Hvorfor det? Hvorfor har vi tatt bort et av få tegn på mannlig raushet?

For det handler ikke om å være millionær, men om sjenerøsitet – et signal om at han vil ta vare på henne. Hvorfor har vi ikke tilsvarende rolleavflating for kvinnene? Ved at hun ikke trenger å pynte seg når hun skal på date, eller at hun lar kroppshåret gro? Jeg skulle gjerne gått «au naturelle» jeg, og fått like stor begeistring fra menn som om jeg så ut som a million dollar etter en time på badet. Men det funker bare ikke.

Les Frode Thuens svar lenger nede i saken: