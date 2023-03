Leve sammen: Vil at moren skal skille seg

Faren er fysisk og psykisk syk, han truer og bruker stygt språk. Men moren vil ikke forlate ham.

Frode Thuen

Min mor lever i et veldig krevende ekteskap, som jeg og mine tre søsken mener hun bør komme seg ut av. Min far har mange fysiske og psykiske problemer. Det er ikke lett å vite hva som skyldes reelle, fysiske sykdommer, og hva som er angst og panikkanfall. Han har uansett et enormt kontrollbehov overfor mor, og han kan gå svært langt for å få det slik han vil.

Han har for eksempel løyet på seg alvorlige sykdommer, som han beviselig ikke har. Han er følelsesmessig labil, og man må alltid passe seg for neste raseriutbrudd. Han kan også bruke stygt språk for å beskrive oss eller for å få viljen sin. Han tar aldri feil i en diskusjon, og alle samtaler må for øvrig handle om ham.

Jeg er blitt vant til kommentarene og reaksjonene hans. Jeg lar det prelle av når vi for eksempel har en felles familiemiddag, men i etterkant tar jeg det innover meg og blir såret. Det er der bekymringen for mor kommer. For han sier også mye nedsettende til og om henne og familien hennes, men hun kan ikke dra hjem etterpå, slik jeg kan.

Les Frode Thuens svar lenger ned: