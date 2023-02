Matskolen: Skall, skal ikke

Har noen sagt at du skal kaste rekeskallet? Det skal du ikke.

Henrik J. Henriksen

Det høres kanskje dumt ut, men alle rekeskallene jeg har kastet gjennom årene, begynte plutselig å plage meg. Det skjedde selvfølgelig i det øyeblikket jeg for første gang laget en virkelig god kraft av skallene. Og det gjorde jeg for ikke lenge siden. Som den kokken jeg er, har jeg selvfølgelig alltid visst at rekeskall kan bli kraft, men jeg har aldri syntes at den er spesielt god. Ei heller at den er verdt bryet, slik som med kraft av sjøkreps og hummer.

Men denne gangen sto den ikke noe tilbake for sine mer fornemme fettere. Reker er ganske dyrt, og plutselig ble berget av skall som jeg har dumpet gjennom årene, til en flodbølge av irritasjon, skam og en tanke bitterhet over konsekvent å ha kastet halvparten av denne vidunderlige ingrediensen.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.