Han mangler selvtillit

Han har alt hun drømmer om. Men uten selvtillit, blir hun ikke forelsket i ham.

Jeg leter etter drømmeprinsen, og for noen uker siden trodde jeg at han var der. Jeg kunne krysse av omtrent alt på listen. Han hadde alt jeg drømte om. Mange felles interesser, åpenhet om det som er vanskelig, deilig sex og lange gode samtaler. Jeg har ventet på forelskelsen, men den har ikke kommet. I stedet har jeg allerede gått i besserwisser-fellen og oppdaget en irritasjon. Og tenker: Dette er feil! Men jeg kan fornuftsmessig ikke forstå hvorfor. Han har jo alt!

Jeg kjenner at det mangler en tyngde, at han er for lett. Jeg er sterkere, og jeg kan ikke forstå hvorfor.

