Slik vokste en ny gullalder for animasjonsfilmen frem

– Det beste med jobben min er å dra til Disneyland og se små barn kaste seg i armene på figurer som jeg har vært med på å skape. Det gir meg gåsehud, forteller animatør Kira Lehtomaki.

Hun har selv opplevd hvor uutslettelige inntrykk animasjonsfilm kan ha på et ungt sinn. Lehtomaki var tre år gammel da hun så «Tornerose» første gang. Alt som femåring hadde hun bestemt seg for å bli tegner for Disney. I dag er 39-åringen en av sjefanimatørene i Disney Animation og tilhører en voksende skare av animatører som jobber med å skape magi på det store lerretet.

For akkurat nå er animasjonsfilmen inne i en gullalder. Produksjonen har eksplodert, og strømmetjenester som Netflix og Amazon Prime satser knallhardt på sjangeren. Utviklingen har ført til økt etterspørsel etter animatører. Store filmstudioer og lineære kanaler støvsuger markedet og rekrutterer like gjerne fra kunstskoler som sosiale medier. Det er gode nyheter for alle som ønsker å leve av animasjon.

Målbevisst. Allerede som femåring hadde Kira Lehtomaki bestemt seg for å bli animatør. Hun fikk plass på Disneys «Talent Development Program» i 2007.

Trollmannens lærlinger

I forrige uke hadde Disney-filmen «Encanto» premiere i Norge. Handlingen foregår i Colombia, der vi møter den magiske familien Madrigal. Alle i familien har en eventyrlig superkraft – unntatt tenåringsjenten Mirabel. Kira Lehtomaki og medarbeiderne hennes i Disney Animation har brukt fem år på å lage filmen.

– Det er et enormt puslespill å blåse liv i karakterer og skape magiske universer. Bare en enkeltfigur som Mirabel krever formidabel tankevirksomhet. Fra hvordan hun beveger seg, til ansiktsuttrykk og klær, sier Lehtomaki.

Hun begynte sin karriere i Disney i 2007 etter først å ha studert informatikk. Lehtomaki fikk plass på et lærlingprogram, som i sin tid ble etablert av selskapets grunnlegger, Walt. Her lærte hun faget av tegnefilmgigantens mest erfarne veteraner.

– Jeg fikk jobbe med animasjonslegender bak filmer som «Den Lille havfrue», «Aladdin» og «Lion King». Det føltes helt uvirkelig, forteller hun.

Disneys lærlingprogram er fortsatt i virksomhet. Hvem som helst kan sende inn arbeidene sine og få dem vurdert av selskapets eksperter. De flinkeste blir tilbudt jobb eller lærlingplass.

– Vi søker etter nye talenter fra alle verdenshjørner, som vi kan finpusse ferdighetene til. Slik skaper vi morgendagens ledestjerner innen animasjon, sier Lehtomaki.



Knallhard konkurranse

«Encanto» er den 60. i rekken av helaftens animasjonsfilmer fra Disney-studioet. Den første var «Snøhvit» i 1937. Disney hadde monopol på helaftens tegnefilmer i årtier, trolig fordi de ofte var rene tapsprosjekter. «Pinocchio» (1938), «Bambi» (1942) og «Alice in Wonderland» (1951) gikk alle med underskudd. Vendepunktet kom med «Den Lille Havfrue» i 1989. Den enorme kassasuksessen ble startskuddet for Disneys tegnede renessanse i kinomørket.

Animasjon er en lukrativ geskjeft. Den første Frost-filmen spilte inn nesten ti milliarder kroner.

Andre selskaper, som Pixar, kastet seg på trenden. Disney kjøpte opp Pixar i 2006. En annen konkurrent er Illumination Entertainment, et datterselskap av Universal Pictures, som har hatt stor suksess med «Grusomme meg»-franchisen, «The Secret Life of Pets» og «How the Grinch Stole Christmas». Det tredje store animasjonsstudioet er DreamWorks Animation, grunnlagt av blant andre Steven Spielberg i 1994. De debuterte med «Antz» i 1998 og vant sin første Oscar for beste animasjonsfilm tre år senere med «Shrek». Siden har selskapet vokst til å bli Disneys store og rampete rival. DreamWorks har titler som «Kung Fu Panda» og «Madagaskar» under beltet og er kjent for å spekke filmene sine med popkulturelle referanser og tidvis vågale vitser. Til sammen har filmene deres spilt inn mer enn 15 milliarder dollar.

Kreativ leder hos DreamWorks Animation, Kristin Lowe, mener den litt frimodige formelen er noe av hemmeligheten bak selskapets suksess.

– Det vi er flinke til, er å gi veletablerte sjangere en moderne twist. «Kung Fu Panda» er en humoristisk tegnefilmversjon av en kung-fu-film, mens «Shrek» er en nyskapende tolkning av klassiske eventyr, har hun forklart til Hollywood Reporter.

Dagens animasjonsfilm fra alle de store studioene kjennetegnes av at de skal appellere til både voksne og barn. De siste 20 årene har helaftens animasjonsfilmer også i større grad begynt å speile at verden har gått fremover. I moderne eventyr handler det ofte mer om å jakte på sin indre styrke enn en prins å gifte seg med.

Universal Studios kastet seg på animasjons- trenden på 2000-tallet, og har blant annet hatt stor suksess med «Minions».

En ny generasjon animatører

– Dette er en utrolig spennende æra for animatører. Det er fantastisk at vi har så mange plattformer å vise frem kunsten vår på, sier Natalie Nourigat til A-magasinet.

Nourigat sto på bransjebladet Varietys liste over «Ten Animators To Watch» i 2019. I fjor lanserte hun sin første animasjonskortfilm, «Exchange Student», som var en del av Disney-prosjektet Short Circuit Experimental Films. En av programmets målsettinger er å lære bort lederferdigheter til regissørspirer innen animasjon. Da Nourigat gikk i gang med sin andre kortfilm,«Far From The Tree», valgte hun å lage den i gammeldags 2D, men ved hjelp av moderne datagrafikk.

Mirabel fra «Encanto» kan snart treffes i tegnefilmgigantens fornøyelsesparker.

– Kortfilmformatet er perfekt til å eksperimentere med animasjonsstiler fordi budsjettene er mindre. Hvis formspråket er vellykket, vil det som oftest dukke opp i helaftens filmer senere, forteller Nourigat, som har merket seg at unge mennesker ser ut til å like kortfilm som kunstform.

– Ungdom blir vant til formatet gjennom Youtube og Tiktok. Mange blir også inspirert til å lage animasjon selv, siden man ikke lenger trenger formell utdanning for å gjøre det. Sånt blir det mye kreativitet av, sier hun.

Nourigat har to tips til alle som drømmer om en karriere innen animasjon.

– Skap historier om temaer du virkelig bryr deg om. Kortfilmene jeg liker best, er ofte de som føles veldig personlige. Finn også din egen stemme i stedet for å følge strømmen, råder hun.

Sjefanimatør Kira Lehtomaki i Disney Animations har enda et råd til morgendagens animasjonsstjerner: Vær forberedt på mye hardt arbeid.

– Det er en ingen enkel oppgave å virkeliggjøre visjonen til produsenter og regissører av disse ambisiøse animasjonsfilmene. Likevel, ingenting kan måle seg med den følelsen du får av å lykkes. Dette er virkelig drømmejobben.