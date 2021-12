Han er litt lavere enn snittet. Og opplever at «ingen» vil ha ham.

Mannen i 50-årene føler seg «helt vanlig». Skilt, voksne barn, god jobb, slank og atletisk, men han får sjelden match på datingmarkedet. Kan det være høyden?

Det har vært mye ståhei om datingmarkedet i høst, og det meste har kretset rundt godt voksne kvinners såkalte markedsverdi. Men denne debatten gjelder minst like mye for menn, og jeg synes det er rart at dette har kommet helt i bakgrunnen.

Selv er jeg en mann i midten av 50-årene, skilt med to voksne barn, som har vært på og av datingmarkedet i flere år. Og det jeg har lært, er at datingapper ikke egentlig er aktuelt for sånne som meg. For der får jeg svært sjelden match, selv om jeg i perioder har vært ganske aktiv.