I 1996 var sextapen deres på avveie. Det ble starten på et mareritt som endret både internett og kjendiskultur.

På 90-tallet var en sextape på avveie et PR-mareritt for kjendiser. Siden ble slike filmsnutter en markedsføringsstrategi for unge Hollywood-spirer.

I januar 1996 var det full panikk hjemme hos Pamela Anderson og Tommy Lee. Ryktene om at en sextape med dem i hovedrollene sirkulerte rundt i Hollywood, hadde nådd kjendisparet. Det skulle bli starten på et årelangt mareritt som endret både internett og kjendiskultur.

Hendelsene er utgangspunktet for den nye TV-serien «Pam and Tommy», som nylig hadde premiere på Disney+.