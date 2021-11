– Merkevaren lokker mange. Men styr unna. Den lukter gløgg og smaker såpe.

Ingvild Tennfjord har testet nykommere på Vinmonopolet.

Vi var kommet til vin nummer 58 da tanken slo meg. Hva er egentlig vitsen med dette? Fremdeles var det lenge til lunsj. Listen over viner kjentes uendelig lang. Men nyhetsslippet i november er årets største. Må bare jobbe på. Smak, spytt. Smak, spytt. Men tvilen satt igjen som en bitter ettersmak. Får leserne egentlig med seg det som skjer? Et nyhetsslipp er enormt viktig for anmelderne, men er det viktig for deg? Her kommer kortversjonen av hva som er greien med nyhetsslipp.