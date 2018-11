En gang fikk jeg telefon fra en høylytt krangel. Det trivelige middagsselskapet hadde eskalert. Nå kunne gjestene slett ikke bli enige eller parkere diskusjonen. De kalte meg inn som en slags linjedommer. For visst er det sant at viner med høy alkoholprosent er kvalitetsmessig overlegne?

Noen myter er så seiglivede. Det er på tide å forsøke seg på et siste kvelertak. Det er mange ting som gjør en vin god. Høy alkoholprosent i seg selv er ikke blant dem. Men jeg har en hypotese om hvorfor så mange nordmenn ser ut til å tro det: Se for deg druen. Den trenger god soleksponering for å bli moden. Mange av verdens viktigste vinområder har hva vi har omtalt som «marginalt klima». På steder som Champagne, Chablis og Mosel har druene tradisjonelt sett ofte kjempet for overhodet å bli modne.