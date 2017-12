En av bokhøstens utgivelser som tydeligst tematiserer familielivets mange utfordringer, er Helga Flatlands roman En moderne familie. Boken, som for øvrig ble tildelt årets Bokhandlerpris, tar opp et tema som vi sjelden leser eller hører om, men som like fullt blir stadig mer vanlig: Skilsmisser som skjer sent i livet – her hos et par som akkurat har passert 70 år. Vi dras inn i de tre voksne barnas små og store dilemmaer, bekymringer og sorger – som alle på et eller annet vis kretser rundt behovet for å høre til, og betydningen av grunnleggende tilknytningsbånd.

De reagerer nokså ulikt på skilsmissen. Den eldste datteren, Liv, reagerer med sorg og skuffelse. Alt hun har trodd på når det gjelder betydningen av et forpliktende samliv og verdien av familiesamhold, alt det hun har bygget sitt eget ekteskap og familieliv på, blir nærmest rykket bort under føttene hennes. Hun opplever at foreldrene, ved å skille seg og splitte familien, har sviktet dem alle.